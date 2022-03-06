Проводы Масленицы 6 марта 2022 года: зачем сжигают чучело

Вадим Карасев

Традиционно в последний день Масленичной недели сжигают чучело, и эта добрая традиция на самом деле имеет глубокий смысл. Соблюдение традиций 6 марта 2022 года поможет привлечь удачу и попрощаться с проблемами.

Масленица в этом году завершится в воскресенье, и к этому дню готовятся заранее, мастеря чучела и устанавливая их на возвышенностях. В современном мире сложно сделать большое чучело, однако даже в квартире можно сделать маленькую поделку и сжечь ее вместе с записочкой. В них обычно пишут то, что хотят оставить в прошлом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не пропускать этого дня и обязательно провести обряды, направленные на привлечения благополучия.

Традиции последнего дня Масленичной недели

Масленица — это языческий праздник, который менялся с течением времени, вбирая в себя новые традиции христианской религии. В современном мире проводы Масленицы — это все то же широкое гуляние на площадях с традиционным сжиганием чучела. Праздник объединяет людей всех поколений, помогает укрепить семейные узы и следовать заповедям православной религии: оставаться честными и добрыми, помогать ближним и не забывать своих корней.

Проводы Масленицы организуют на свежем воздухе, приносят угощения и веселятся, водя хороводы вокруг чучела. Это время забав и добрых песен, привлекающих весеннее тепло и настраивающих на скорую работу в полях, садах и огородах.

Для чего сжигают чучело

Масленичное чучело — это символ зимы, холодов и темноты. В язычестве с помощью огня избавлялись от проблем, и весной традиционно разжигали огромные костры, чтобы помочь солнечным лучам растопить лед и прогнать холода.

В прежние времена чучело сжигали вместе со старыми матрасами, а также кидали в костер одежду людей с недугами, веря, что это поможет им скорее поправиться. В костер также кидают записочки с тем, от чего хочется избавиться. Написать можно все: попросить избавления от одиночества, финансовых и личных проблем.