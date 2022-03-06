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Рената Литвинова с Земфирой улетели в Париж, пока без обратного билета

Рената Литвинова с Земфирой улетели в Париж, пока без обратного билета
Актриса и режиссер Рената Литвинова и певица Земфира собираются пожить в роскошной двухуровневой квартире, приобретенной артисткой в Париже в 2015 году. Из-за непростой ситуации в мире Литвинова решила взять тайм-аут и подумать, что ей стоит делать дальше. Актриса перестала выходить на связь с поклонниками в социальных сетях, отменила несколько проектов, и, как сообщают в Сети, решила временно уехать из страны. Главной точкой назначения для Литвиновой стал Париж. Во Францию Рената Муратовна приехала не одна, а со своей лучшей подругой — Земфирой. Планируют ли знаменитости возвращаться в Москву пока неизвестно: на данный момент обратных билетов на руках у них нет, а значит — поездка будет продолжительная.
Рената Литвинова с дочерью и Земфира Во французской столице подруги будут жить в роскошной двухуровневой квартире Ренаты Литвиновой, окна которой выходят на бульвар Бон-Нувель. Ее актриса купила в 2015 году для того, чтобы ей было, где останавливаться, когда она навещает свою дочку Ульяну. Девушка уже много лет живет в Париже: там она сначала получила образование, а потом начала карьеру дизайнера. Выбор квартиры мечты Литвинова сделала с присущей ей легкостью. «Как-то брела по улице в Марэ с очередного бессмысленного просмотра — и вдруг в витрине агентства увидела фото моей будущей квартиры. Я сказала себе: „Мне нужна именно такая!“ Но сначала, конечно, посмотрела на цену! На следующий день назначили встречу, и я увидела „ее“», — рассказывала актриса в одном из интервью.
Рената Литвинова в Париже Известно, что площадь апартаментов составляет около 100 квадратных метров. Актриса признавалась, что покупка «влетела ей в копеечку», но точную сумму, которую она отдала за жилье, раскрывать не стала. По оценкам риелторов, такая квартира в 2015 году стоила не менее 500 тыс. евро, а сейчас — сильно подорожала. Париж — это один из самых любимых городов Ренаты Литвиновой. Свою подругу Земфиру она привозит сюда уже не в первый раз. Впервые знакомство певицы с городом состоялось около семи лет назад. Тогда исполнительница хита «Хочешь» переживала не самый простой этап в жизни и страдала от тяжелой депрессии. Рената Литвинова приняла решение помочь подруге справиться с переживаниями и увезла ее в путешествие. Земфира часами бродила по живописным улицам, ходила в музеи, наслаждалась местной кухней, и постепенно приходила в себя.
Рената Литвинова в своей квартире в Париже Никаких комментариев по поводу отъезда из России Рената Литвинова и Земфира не давали, поэтому поклонникам звезд приходятся строить свои предположения. Пока одни считают, что из-за рубежа звезды вернутся нескоро, другие верят, что они насладятся Неделей моды, позволят себе небольшой отпуск, может, посетят еще несколько стран, и приедут обратно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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