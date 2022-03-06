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Роза Сябитова поделилась архивным фото, на котором ее трудно узнать

Роза Сябитова поделилась архивным фото, на котором ее трудно узнать
Телесваха из шоу «Давай поженимся!», Роза Сябитова показала, как выглядела в молодости и рассказала о трудных временах. Роза Сябитова опубликовала фотографию, где ей «немного за 30». Подписчики не сразу узнали 60-летнюю телеведущую в стройной  девушке, которая прижалась спиной к колонне. Слева от нее виден зал, где несколько человек танцуют в кругу. Судя по обстановке, это дискотека в клубе. Под снимком Сябитова написала большой пост, в котором рассказала об очень трудном времени в ее жизни.
Роза Сябитова в молодости «Муж, устроенный быт, налаженный бизнес, успех и всеобщее внимание. Все рассыпалось в одно мгновение, как карточный домик… От инфаркта умирает муж, криминальные структуры отбирают бизнес, друзья и знакомые, которых совсем недавно было хоть пруд пруди, исчезают, подобно пене на морском берегу. Как жить дальше? Сможет ли она прокормить и воспитать детей без поддержки? Искать мужчину?»— вспомнила о своих переживаниях Сябитова. Роза призналась, что сделала этот пост, чтобы поддержать всех в непростые времена и помочь найти в себе силу и надежду. Недавно телеведущая уже говорила, что ее молодость была самым ужасным периодом в жизни. Она делилась воспоминаниями о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в молодом возрасте. «Возраст, который я никогда не любила — от 20 до 30 лет. Возраст постоянных сомнений и страха. Бывали дни, когда мне было тяжело, а потом, вдруг наступало глубокое удовлетворение. Затем опять ты на дне и расстроена, вздыхаешь и думаешь, что ты это не переживешь. Но, увидев что-нибудь веселое, смеешься, ешь что-нибудь вкусное и думаешь, что это восхитительно», — рассказала Роза Сябитова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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