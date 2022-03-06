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Сбежавший Александр Домогаров высказался о своем возращении в Россию

Сбежавший Александр Домогаров высказался о своем возращении в Россию
Актер Александр Домогаров сообщил о своих намерениях. Недавно стало известно об уходе Александра Домогарова из театра Моссовета. Сам артист сейчас находится в другой стране. После известия об увольнении звезда кино отправился на остров делать ремонт в своей новой недвижимости. Он признался подписчикам своего блога, что хотел бы остаться в жаркой стране и отдыхать, но позволить себе такого не может и планирует вернуться к работе. Домогаров рассказал, что его увольнение из театра не было его желанием.
Александр Домогаров «В связи с тем, что руководство театра... Господи, уже нет этого театра, театр Моссовета уничтожен... Так вот, руководство театра с огромным облегчением для себя избавилось от артиста театра Домогарова. Эта «кость» – последнее, что им мешало. И они вынудили меня это сделать раньше срока», – рассказал артист «Экспресс газете». Теперь Александру надо написать заявление об уходе, это произойдет 10 марта. Правда последний спектакль с его участием на сцене театра состоится уже после увольнения, 15 числа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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