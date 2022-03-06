Сказка про агрессию России: политолог Миршаймер винит США в кризисе на Украине

Вадим Карасев

The New Yorker опубликовал интервью с американским политологом Джоном Миршаймером, который рассказал, почему винит США в кризисе на Украине

На этой неделе американский журнал выпустил статью с говорящим заголовком "Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине". Несмотря на истерию на Западе, Миршаймер ни на йоту не изменил своим убеждениям и повторяет слова, с которыми годами выступал в ведущих университетах мира, пишет НТВ в своем telegram-канале.

"Когда разразился кризис (на Украине в 2014 году), нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию России по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании "большой России" или даже на воссоздании Советского Союза", - цитирует Миршаймера издание.

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