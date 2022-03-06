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Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

На первый месяц весны возлагаются большие планы, которые могут не сбыться из-за непредвиденных обстоятельств. В таро-прогнозе на март 2019 года каждый найдет полезные советы, которые помогут избежать неприятностей и воплотить в жизнь все, что было задумано.


Обрести уверенность в завтрашнем дне и не ошибиться с выбором пути Знакам Зодиака помогут расклады карт Таро. Толковать подсказки старших Арканов важно без спешки, чтобы понять их советы и найти путь к счастью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют задействовать интуицию, а также соотнести прогноз с происходящим в жизни. Так будет проще истолковать расклады и без труда прийти к желанной цели.

Овен


В начале мартовской недели по карте «Мир» Овны могут не беспокоиться за исход запланированных дел. Аркан говорит об удаче, если не сворачивать с выбранного пути и усмирить эмоции. Практики заземления будут кстати и помогут привести чувства к гармонии, что убережет от необдуманных поступков.

Карта «Звезда» вторит первому Аркану расклада, сообщая Овнам позитивные новости: события будут развиваться так, как запланировано, проблем на пути не будет, а значит, можно действовать смело и активно, но при этом не забывать об осторожности и честности.


По карте «Суд» наступает долгожданное избавление от трудностей, которые тянутся из прошлого. Это может быть позитивный вердикт суда, возвращение честного имени, а также возможность завершить сложные дела, которые раньше не было возможности подвести к развязке.

Телец


Начало недели будет активным. По карте «Колесница» Тельцов ожидают долгожданные перемены, благодаря которым удастся наладить жизнь. Совет Аркана — быть активными и не забывать об ответственности.

Аркан «Иерофант» призывает Тельцов выбрать цель, чтобы идти к ней, не отвлекаясь на посторонние дела. Умение верно расставлять приоритеты и прислушиваться к мудрым советникам наставников приведут к долгожданным результатам.

Карта «Смерть» говорит о неизбежных переменах. В выходные у Тельцов будет время для того, чтобы освободиться от прошлого, исправить ошибки и начать новый период жизни, полный удивительных открытий.


Близнецы


Карта «Умеренность» открывает мартовскую неделю, призывая Близнецов следить за своим эмоциональным состоянием. Обретение внутренней гармонии поможет обойтись без конфликтов и с легкостью преодолеть временные трудности на пути к заветной цели.

По карте «Верховная жрица» Близнецам не стоит торопиться с выводами. В неоднозначной ситуации успех придет, если доверять интуиции и принимать взвешенные решения самостоятельно, не перекладывая ответственности на посторонних.

Карта «Суд» завершает неделю, говоря о том, что Близнецы смогут справиться с любыми трудностями. Совет Аркана — быть честными и непредвзятыми, опираться на букву закона и действовать четными методами.

Рак


Карта «Мир» говорит о том, что проблемы скоро разрешатся. Ракам по этому Аркану не составит труда преодолеть трудности и прийти к долгожданной цели. Немного усилий, позитивный настрой и готовность действовать — вот простой рецепт счастья.

По карте «Умеренность» Ракам важно привести к гармонии эмоции, чтобы они не помешали в ответственный момент. Справиться с делами этой недели получится, если действовать обстоятельно и не торопиться с выводами в неоднозначных ситуациях.


В конце недели карта «Отшельник» призывает Раков остаться наедине с собой, чтобы отдохнуть, восстановить силы и ответить на волнующие вопросы. По этому Аркану важно менять приоритеты и не бояться перемен, которые откроют новые перспективы.

Лев


Аркан «Колесница» говорит о том, что неделю Львам нужно начать с активных действий. По этой карте нельзя терять бдительности, чтобы не свернуть в тупик и не ошибиться в ответственный момент.

Карта «Дьявол» предупреждает о проблемах. Минимизировать трудности получится, если не действовать на поводу эмоций и соблюдать осторожность. Сиюминутные желания могут стать причиной неприятностей.

В конце недели по карте «Маг» Львы смогут найти путь к счастью. Совет карты — искать новые пути для развития, стать первопроходцами и не бояться менять не только приоритеты, но и способы достижения целей. Важно лишь быть честными и объединять усилия с единомышленниками.

Дева


Эта неделя марта начнется с позитивных перемен. Аркан «Императрица» сулит Девам рост и развитие, а также счастье в личной жизни. Для того, чтобы привлечь позитивные перемены, важно верить в себя и не спешить, принимая ответственные решения.


Аркан «Смерть» говорит о том, что жизнь изменится. Перемены готовы ворваться в жизнь, и их нужно впустить, чтобы не терять новых возможностей. Освобождение от прошлого поможет Девам найти новый путь для развития и привлечения счастья.

Аркан «Луна» призывает Дев не доверять слухам и не разглашать своих планов. По этой карте важно сохранять спокойствие и доверять предчувствиям, которые помогут обойти проблемы стороной.

Весы


Карта «Башня» предвещает резкие перемены. Неожиданные повороты судьбы могут застать врасплох, поэтому Весам в начале недели важно сохранять спокойствие. Обретение внутренней гармонии поможет справиться сотрясениями и найти способ справиться с трудностями.

По карте «Повешенный» у Весов будет время обдумать дальнейшие действия и разобраться в сложившейся ситуации. Время, проведенное в изоляции, будет удачным и для восстановления энергии.

В конце недели Весов могут одолевать сомнения, потакание которым не приведет ни к чему хорошему. Аркан «Луна» призывает бороться со страхами и сомнениями, чтобы не закрывать себе путь в светлое будущее.

Скорпион



По карте «Отшельник» Скорпионам стоит начать неделю с уединения. Такая тактика поможет собраться с мыслями и силами, расставить приоритеты и без труда справиться с поставленными задачами.

Карта «Маг» символизирует период, когда Скорпионам важна не только активность, но и находчивость. Умение принимать смелые решения и действовать по ситуации обеспечат победу во всех начинаниях.

В конце недели по карте «Правосудие» Скорпионам важно оставаться честными и непредвзятыми. Действия будут определять развитие событий, а значит, нужно придерживаться правил, чтобы не оступиться.

Стрелец


«Смерть» в раскладе на начало недели — карта освобождения. По ней Стрельцам важно оставить сомнения, страхи и начать путь к новой жизни. Счастливые перемены не заставят себя ждать, если не цепляться за отжившее прошлое.

По карте «Дурак» не стоит забывать о бдительности и ответственности. Аркан призывает быть начеку: события могут выйти из-под контроля, поэтому Стрельцы должны быть готовы к активным действиям.

По карте «Умеренность» ситуация наладится, однако хрупкое равновесие можно нарушить необдуманными действиями. Стрельцам важно сохранять самообладание и взвешивать каждый шаг.

Козерог


В начале недели по карте «Император» Козерогов ждут новые успехи. Аркан сулит процветание и успех, но для этого важно быть ответственными и мудро править, не позволяя себе слабостей и потакания сиюминутным прихотям.

Аркан «Дьявол» призывает Козерогов оставить вредные привычки, которые мешают развитию. По этой карте испытание воли пройти не просто, однако тем, кто справится, удастся открыть двери в счастливое будущее.

По карте «Правосудие» Козероги смогут обрести свободу и справиться с любыми трудностями. Совет карты — оставаться честными и обдумывать действия. В таком случае удастся избежать досадных промахов и работы над ошибками.

Водолей


«Императрица» в раскладе на начало недели — Аркан, указывающий Водолеям на новые возможности. По этой карте препятствий на пути не будет, если не торопить событий и не создавать конфликтных ситуаций.

По карте «Иерофант» Водолеям предстоит определиться с дальнейшими целями. Расставив приоритеты, Водолеи смогут направить силы в нужное русло, быстро прийти к победе и получить достойную награду.

Аркан «Башня» говорит о резких переменах, которые назревали давно. Водолеям предстоит быть внимательными, чтобы выбрать верный путь. По этой карте нельзя верить слухам — полагаться нужно на себя.

Рыбы


Карта «Умеренность» призывает Рыб не начинать эту неделю марта со спешки. Сначала нужно поставить цель и обдумать план действий, чтобы исключить ошибки и возможные заминки, способные помешать.

Аркан «Иерофант» говорит о том, что Рыбы движутся в верном направлении. По этой карте помощь придет со стороны мудрых наставников, советы которых помогут преодолеть трудности и обрести счастье.

По карте «Башня» Рыбам предстоят очередные перемены. Аркан предупреждает о том, что не всем планам суждено сбыться, и от чего-то придется отказаться в пользу действительно важных целей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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