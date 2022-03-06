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Тимати вступил в перепалку с Потапом

Тимати вступил в перепалку с Потапом
Рэпер Тимати высказался о певце Потапе. На днях Макс Барских негативно отозвался о российских поклонниках, за что получил порцию критики от наших звезд. Артиста публично осудили певица Слава и рэпер Тимати. Мистер Black Star не стал церемониться и понадеялся, что Макс ответит за свои слова лично перед ним. За Барских заступился украинский певец и продюсер Потап, который заявил, что готов к встрече с Тимати. Рэпер молчать не стал. «Потап, я посмотрел твое второе обращение ко мне. Ничего другого, кроме человеческого уважения, оно у меня не вызывает. Я всегда хорошо к тебе относился и сейчас отношусь так же. Я все понимаю. Не скатиться в агрессию, не навешать ярлыков на мой корабль в данном контексте — это мудрость и самообладание. И ты правильно подметил про мои шутки и актерское мастерство. Деятелям шоу-бизнеса нужно работать по своему профилю или уходить в бизнес и продюсирование», — отметил 38-летний Тимур. По всей видимости, на этой ноте перепалка между артистами завершилась. Напомним, Тимати не раз публично ругался с коллегами по шоу-бизнесу. Так, в одно время он скандалил с Димой Биланом, Филиппом Киркоровым. Со временем рэпер смог найти общий язык с ними.
Потап и Настя «У нас была внутренняя конфронтация с Филом. Он подключал все свои ресурсы и говорил: «Вот с этой обезьяной, чтобы никто дел не имел, чтобы следа от него не осталось». А организаторам сказал: «Я не приду ни на один фестиваль, если там будет Тимати. На одной сцене с ним стоять не буду. Срать на одном поле не сяду». Его можно понять, потому что был нанесен сильный репутационный удар. Это один из тех случаев, когда съехать и как-то отмазаться было сложно», — вспоминал как-то артист. Звездный конфликт помог урегулировать общий друг звезд Григорий Лепс. «Он сказал: «Старик, ну так некрасиво. Мы же все так или иначе общаемся. Что вы, как дети малые?! Ну пойди ты навстречу Филу. Он тебя старше, ты его оскорбил». Я отнекивался. Он меня качал год, два. А потом в голову пришла идея — действительно, столько времени прошло, тема просто не актуальна, растворилась и не имеет релевантности», — рассказывал Тимур.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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