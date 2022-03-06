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Валерий Меладзе пострадал из-за своих высказываний

Валерий Меладзе пострадал из-за своих высказываний
Поклонники певца Валерия Меладзе начали сдавать билеты на его концерт. Артист один из первых высказался на предмет военно-политических событий, происходящих сегодня на Украине. Позиция певца вызвала откровенный гнев публики. Теперь большинство мероприятий с его участием под угрозой срыва. 8 марта в концертном зале «Барвиха» должен был пройти концерт артиста в честь Международного женского дня. Творчество Валерия Шотаевича пользуется огромной популярностью у прекрасной половины человечества, поэтому в аншлаге мероприятия сомневаться не приходилось, даже при цене на билеты от 20 до 60 тысяч рублей.
Валерий Меладзе Но недавно певец решил высказаться о ситуации на Украине, чем навлек на себя гнев преданных поклонников, и они пошли сдавать билеты. Организаторы в ответ решили повременить с выступлением звезды, а чтобы не терять деньги, придумали новый ход — перенесли выступление Валерия Меладзе и пригласили вместо него легендарных Александра Серова и Юрия Антонова. По словам, выступление Меладзе перенесли на следующий год, когда стабилизируется ситуация. Интересно, что ни сам Валерий, ни его супруга Альбина Джанабаева после этого видео не высказывались по этому поводу. Их представители также не комментируют ситуацию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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