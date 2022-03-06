"Вашингтон Кэпиталз" усилил охрану российского форварда Александра Овечкина
Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" решил усилить личную охрану российского форварда Александра Овечкина. Такие меры были приняты в связи с угрозами, которые начали поступать россиянам из-за ситуации на Украине.
"Люди выходят из себя, это сложно для них и их семей. Семей здесь и семей на родине. Это тяжелая ситуация", - цитирует слова генерального менеджера команды Брайана Маклеллана Live Result.
По словам генменеджера, все спортсмены поддерживают Овечкина, а усиление охраны - часть этой поддержки. Всем российским игрокам столичного клуба НХЛ сейчас непросто и на них оказывается огромное давление извне, добавил он. Однако внутри команды царит спокойная дружественная атмосфера.
Ранее Ruposters писал, что российские и белорусские игроки Национальной хоккейной лиги США пожаловались на участившиеся угрозы и дискриминацию из-за военной операции на Украине.НХЛ хоккей Александр Овечкин охрана