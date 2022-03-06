"Вашингтон Кэпиталз" усилил охрану российского форварда Александра Овечкина

Вадим Карасев

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" решил усилить личную охрану российского форварда Александра Овечкина. Такие меры были приняты в связи с угрозами, которые начали поступать россиянам из-за ситуации на Украине.

"Люди выходят из себя, это сложно для них и их семей. Семей здесь и семей на родине. Это тяжелая ситуация", - цитирует слова генерального менеджера команды Брайана Маклеллана Live Result.

По словам генменеджера, все спортсмены поддерживают Овечкина, а усиление охраны - часть этой поддержки. Всем российским игрокам столичного клуба НХЛ сейчас непросто и на них оказывается огромное давление извне, добавил он. Однако внутри команды царит спокойная дружественная атмосфера.

Овечкин - хороший человек, он эмоциональный и принимает все близко к сердцу. Я думаю, на него оказывается невероятное давление. Вы знаете, для нас важно, как мы его поддерживаем. Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в этом городе, его семья здесь, а из-за своего статуса он попал в сложную ситуацию, которую, я не уверен, что он полностью осмыслил. На него давят со всех сторон - из Северной Америки, из России, со стороны семьи и множества разных людей, и он пытается разобраться. Поэтому мы пытаемся его поддержать.

Ранее Ruposters писал, что российские и белорусские игроки Национальной хоккейной лиги США пожаловались на участившиеся угрозы и дискриминацию из-за военной операции на Украине.

НХЛ хоккей Александр Овечкин охрана