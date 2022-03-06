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"Вашингтон Кэпиталз" усилил охрану российского форварда Александра Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" усилил охрану российского форварда Александра Овечкина

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" решил усилить личную охрану российского форварда Александра Овечкина. Такие меры были приняты в связи с угрозами, которые начали поступать россиянам из-за ситуации на Украине.

"Люди выходят из себя, это сложно для них и их семей. Семей здесь и семей на родине. Это тяжелая ситуация", - цитирует слова генерального менеджера команды Брайана Маклеллана Live Result.


По словам генменеджера, все спортсмены поддерживают Овечкина, а усиление охраны - часть этой поддержки. Всем российским игрокам столичного клуба НХЛ сейчас непросто и на них оказывается огромное давление извне, добавил он. Однако внутри команды царит спокойная дружественная атмосфера.

Овечкин - хороший человек, он эмоциональный и принимает все близко к сердцу. Я думаю, на него оказывается невероятное давление. Вы знаете, для нас важно, как мы его поддерживаем. Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в этом городе, его семья здесь, а из-за своего статуса он попал в сложную ситуацию, которую, я не уверен, что он полностью осмыслил. На него давят со всех сторон - из Северной Америки, из России, со стороны семьи и множества разных людей, и он пытается разобраться. Поэтому мы пытаемся его поддержать.

Ранее Ruposters писал, что российские и белорусские игроки Национальной хоккейной лиги США пожаловались на участившиеся угрозы и дискриминацию из-за военной операции на Украине.

НХЛ хоккей Александр Овечкин охрана
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По материалам: uposters.ru

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