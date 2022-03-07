11 мерзких признаков того, что вы достигли нового уровня в отношениях

Ничто не сближаете влюбленных так, как совместная жизнь. О, это утреннее дыхание, обсуждение того, кто как сходил в туалет, и совместное выдавливание прыщиков. Мерзко, да?

Однако все эти и другие признаки, перечисленные чуть ниже, являются доказательством того, что ваши отношения достигли нового уровня.

1. Вам не нужно бриться

2. Вы пукаете, не стесняясь друг друга

3. Все туалетные подробности обсуждаются без малейшего стеснения

4. Разговоры о месячных стали обыденностью

5. Вы писаете с открытой дверью

6. Вы позволяете ему писать в душе, когда вы моетесь там вместе

7. Вас не пугает его/ее запах изо рта по утрам

8. Вы выдавливаете прыщики друг у друга

9. Если кто-то из вас болеет — это не повод отказываться от поцелуев и секса

10. Вы можете спокойно толстеть или худеть

11. Несмотря на все вышеперечисленное, вы все еще находите вашу вторую половину чертовски сексуальной

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