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15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России 😅

15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России 😅

Любой другой человек в подобного рода ситуациях истратит кучу денег или пригласит специалиста. 

Но только не в нашей стране

Мы сами с усами 

1. Сушилка для белья

2. Детская горочка

3. Рыбу готовим

4. Шашлык сосисочный

5. Душ и туалет - два в одном

6. Что вы там говорили о лестницах Хогвартса?

7. Инфраструктура

8. Икея нервно курит в сторонке

9. Дроном еще никто не свете ТАК не пользовался

10. Комната для ленивых

11. Альтернатива русской рулетке - электрическое джакузи

12. Если джакузи вас не убило, усаживайтесь поудобнее и попробуйте этот вариант

13. Однажды у каждого уважающего себя человека будет свой собственный вертолет

14. Кино на открытом воздухе

15. Наш инженер поправит даже самую непоправимую ситуацию


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По материалам: Юмор

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