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7 марта 2022 года: первый день Великого поста

7 марта 2022 года: первый день Великого поста

Сегодня начинается Великий пост, и первый его день назван Чистым понедельником. В православном мире верующие придерживаются церковных правил и начинают долгий путь к очищению и преображению.


Чистый понедельник вобрал в себя традиции язычества и христианства. В прежние времена этот день считался временем очищения после масленичной недели, когда обязательно топили бани и мылись, освобождая душу и тело от негатива. В современном мире также нет запрета на чистоту, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать Великий пост с гигиенических процедур.

Традиции Чистого понедельника

С 7 марта 2022 года верующие не употребляют в пищу мясных и молочных продуктов. Этот день начинают с молитв, посещения церкви и освобождения мыслей от тяжкого груза. Начало Великого поста — важное время, когда пора оставить в прошлом дурные привычки и начать путь к счастливой жизни, в которой нет места дурным словам и поступкам.

В первый день поста составляют планы, в том числе и меню на грядущие сорок дней. В нем есть не только строгие дни, но и послабления в дни церковных праздников. Верующие должны понимать, что пост — это не православная диета и ограничения, а, в первую очередь, личный рост и развитие. Противосияние соблазнам укрепляет веру и помогают обходить стороной происки нечистых сил.

Начало поста — ответственное время, когда нельзя ссориться и ругаться, отказывать в помощи тем, кто нуждается в поддержке и игнорировать просьбы близких людей. Это время воссоединения с Господом, семьей и вверение себя на милость Высших Сил.

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По материалам: dailyhoro.ru

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