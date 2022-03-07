Алла Пугачева заперлась в своем замке

Певица Алла Пугачева запутала поклонников. Несколько дней назад появились слухи об отъезде Аллы Пугачевой с детьми. Якобы, артистку видели в аэропорту «Внуково» в терминале частных самолетов. На фоне слухов даже возник стихийный флэшмоб. Пользователи соцсетей стали публиковать отрывки песен Аллы Борисовны, в которых она хотя бы раз пела об отъезде. Поклонники Аллы Пугачевой по давней традиции собрались на Праздник желтых цветов у замка певицы в деревне Грязь. Люди хотели лично поприветствовать певицу, которая по традиции говорит: «Даю доверенность на разрешение весны!»Алла Пугачева с мужем Однако артистка так и не вышла к фанатам. Зато вместо нее перед людьми появился охранник. Он передал поклонникам подарки и цветы от Примадонны и ее традиционное «Даю доверенность на разрешение весны!». «Значит она все-таки в замке, просто не выходит», — успокоили поклонники цитирует «Семь дней». Обычно артистка выходит на одну из башенок, чтобы поприветствовать фанатов.