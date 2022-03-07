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Bethesda получила торговую марку Spyteam — ожидается, что это новая игра

Bethesda получила торговую марку Spyteam — ожидается, что это новая игра


Bethesda, которая является частью Microsoft Gaming, зарегистрировала новую торговую марку Spyteam, на что обратили внимание СМИ. Данное название появляется в новостях, связанных с Bethesda, не первый раз. Еще в 2018 году в документах Zenimax (материнская компания Bethesda) обнаруживали упоминание Spyteam.


Предполагается, что работу над Spyteam ведет команда Bethesda Austin, которая работала над BattleCry (проект был отменен), а после помогала в создании DOOM и Fallout 76. С 2020 года студия в Остине работает над игрой, которая пока не анонсирована. Считается, что это и есть Spyteam, и, похоже, проект могут вскоре представить.

Стоит сказать, что ранее об играх Bethesda уже становилось известно заранее из торговых марок. Так, в 2018 году стало известно, что Bethesda зарегистрировала торговую марку Redfall, а официально представили проект с таким названием в 2021 году.

На данный момент нет информации о том, какой игрой может быть Spyteam. Учитывая портфолио студии, вероятно, что это многопользовательская игра.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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