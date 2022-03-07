Россия
Шоу-бизнес
Политика
Экономика
Происшествия
В мире
Астро
Блоги
Новостной портал NEWSTES Публикуем с 2013 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
Шоу-бизнес
Политика
Экономика
В мире
Блоги
Недвижимость
Авто
Дизайн и стиль
Строительство
Красота и здоровье
Бизнес
Астро
Происшествия
NEWSTES
Россия
Шоу-бизнес
Политика
Экономика
Происшествия
В мире
Астро
Блоги
Новости
»
Актуальные новости
» Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».
Сегодня, 16:55
# Актуальные новости
По материалам: Sivator
Поделиться:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Последние новости
15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России 😅
В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в
Bethesda получила торговую марку Spyteam — ожидается, что это новая
Ubisoft прекратит продажу своих игр в России, согласно Bloomberg
Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте
Ольга Бузова дала повод думать, что она беременна
Виктория Боня рассказала, как из Европы сейчас стараются выжить
Инсайдер: про презентацию Xbox на E3 и планы на будущие презентации
Take-Two (Private Division, Rockstar Games и 2K) приостанавливает
Япония испугалась сбоя поставок из-за закрытия российского неба
Иосиф Пригожин стала похож на свою собаку
Топ на сегодня
Сказка про агрессию России: политолог Миршаймер винит США в кризисе
Анне Нетребко нашли замену в Европе
Инсайдер: Microsoft намерена сделать Fallout одной из основных франшиз
Давид Манукян показал свою дочурку
Дочка Гарика Харламова удивила талантами
Еще по теме
СМИ: в Иерусалиме неизвестные обстреляли трамвайную остановку
Путин примет участие в открытии мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме
Зеленский заявил, что Путин не "соблазнит" украинцев
"Это именно то, что хочет Путин": Сенцов оценил политику Зеленского
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку.
Обещаем, что будем присылать только самое интересное.