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Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».

Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».

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По материалам: Sivator

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