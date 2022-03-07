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Давид Манукян показал свою дочурку

Давид Манукян показал свою дочурку
Певец Давид Манукян удивил поклонников кадрами с девочкой. Бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян (Дава) немало удивил публику, выставив в личный блог фотографии с девочкой с интригующей подписью: «День рождения моей дочурки». Но на самом деле Милана не является наследницей артиста, хотя упорные слухи об этом ходят давно. У Давы множество совместных проектов с малышкой. Кроме того, Милана – член тиктокерского дома Давида Манукяна. Она когда-то, как и ее взрослый друг, жила в Новосибирске, а в 2020 году перебралась вместе с родителями в Москву.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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