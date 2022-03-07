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Дочка Гарика Харламова удивила талантами

Дочка Гарика Харламова удивила талантами
Дочь артиста Гарика Харламова на общих условиях сдала экзамен. Дочка Кристины Асмус и Гарика Харламова растет не менее талантливой, чем её родители. Бывшие супруги всестороннее развивают Анастасию. Она занимается спортом и одновременно учится в музыкальной школе. Сегодня у неё был экзамен по фортепиано, кадрами которого её мама поделилась в Сети. Асмус показала, как её дочь играет пьесу перед комиссией. Видно было, что Анастасия сильно нервничала перед началом, но, когда она начала играть, в её движениях появилась уверенность. Дочка Кристины показала свой талант и порадовала маму, которая переживала не меньше юной пианистки. Еще не известно, захочет ли наследница супругов в будущем связывать свою судьбу с музыкой, но в любом случае ей может пригодиться этот навык. Харламов, например, умеет играть на гитаре и этот инструмент в последствии был интегрирован в его выступления в Comedy Club. Пока что Анастасии учеба в музыкальной школе приносит радость и удовольствие. Асмус рассказала, что её дочка после экзамена расцвела.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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