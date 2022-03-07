Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная вышла замуж. Недавно Иосиф Пригожин рассказал о радостном событии: его дочь вступила в брак. Теперь и сама Даная поделилась снимками с торжества. Дочь известного продюсера сыграла свадьбу с мужчиной по имени Евгений 3 марта. «Она вышла замуж, но пока была только роспись. Праздновать свадьбу будем, когда ситуация стабилизируется», — сообщал Пригожин.Дочка Иосифа Пригожина вышла замуж Пару дней спустя девушка опубликовала в личном блоге снимки, на которых запечатлено важное для нее и ее избранника событие. На фотографиях видно, как счастливы молодожены перейти на новый уровень отношений. Близкие Пригожиной тут же прокомментировали: «Зайка, желаю огромного счастья! Как же вы похожи с Женей, а это значит счастье навсегда»; «Поздравляю, дорогая»; «Совет да любовь».Дочка Иосифа Пригожина вышла замуж К слову, на торжестве не было самого Иосифа, но он все же связался с Данаей и поздравил ее с этим событием. Продюсер также отметил, что преподнес дочери и ее мужу нужный подарок — деньги, в которых молодые сейчас уж точно нуждаются. Напомним, что дочь продюсера не афишировала личную жизнь, в соцсетях не делилась даже совместными фото с возлюбленным. Публике известно лишь о том, что с Евгением Даная встречается около двух лет.