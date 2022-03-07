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Евгений Плющенко высказал свою патриотическую точку зрения

Евгений Плющенко высказал свою патриотическую точку зрения
Фигурист Евгений Плющенко рассказал о своей позиции на счет того, что происходит в мире. Прославленный спортсмен, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко написал в микроблоге пост на двух языках. На английском и русском он объяснил, почему он гордится своей страной и происхождением. «Меня зовут Евгений Плющенко! Я — русский! Я горжусь тем, что я — русский! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде-Сталинграде. Выступал за Санкт-Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. Четыре олимпийские медали в четырех Олимпийских Играх принес нашей родине — России!» — написал Евгений Плющенко.
Евгений Плющенко Известный спортсмен призвал свою аудиторию не стыдиться и не стесняться того, что они – русские люди. Потому что поводов для гордости, на самом деле, очень и очень много. «Русские, идите с поднятой головой во всем мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы — русские!» — добавил Евгений Плющенко.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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