Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится быть русским

Вадим Карасев

Юморист Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится быть русским. Комик отметил, что гордится своим происхождением.

"Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сестры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский! И буду гордиться до конца дней, когда любой другой вменяемый человек гордится своей семьей и национальностью. Спасибо за внимание!", — написал Харламов.

Гарик Харламов