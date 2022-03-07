Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится быть русским

Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится быть русским

Юморист Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится быть русским. Комик отметил, что гордится своим происхождением.

"Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сестры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский! И буду гордиться до конца дней, когда любой другой вменяемый человек гордится своей семьей и национальностью. Спасибо за внимание!", — написал Харламов. 

Гарик Харламов
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится быть русским
Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится
Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы
Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы
Никита Махалков высказался об олигархе Зеленском
Никита Махалков высказался об олигархе Зеленском
Алла Пугачева заперлась в своем замке
Алла Пугачева заперлась в своем замке
Валентин Юдашкин не сможет представить на Неделе моды в Париже новую коллекцию
Валентин Юдашкин не сможет представить на Неделе моды в Париже новую
15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России 😅
15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России 😅
В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу
В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в
Bethesda получила торговую марку Spyteam — ожидается, что это новая игра
Bethesda получила торговую марку Spyteam — ожидается, что это новая
Ubisoft прекратит продажу своих игр в России, согласно Bloomberg
Ubisoft прекратит продажу своих игр в России, согласно Bloomberg
Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте
Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте
Ольга Бузова дала повод думать, что она беременна
Ольга Бузова дала повод думать, что она беременна

Топ на сегодня

Давид Манукян показал свою дочурку
Давид Манукян показал свою дочурку
Дочка Гарика Харламова удивила талантами
Дочка Гарика Харламова удивила талантами
Инсайдер: Microsoft намерена сделать Fallout одной из основных франшиз
Инсайдер: Microsoft намерена сделать Fallout одной из основных франшиз
Игровой реквизит для организации мероприятий
Игровой реквизит для организации мероприятий
ТОП-10 Steam на этой неделе оказался без игр для Game Pass
ТОП-10 Steam на этой неделе оказался без игр для Game Pass

Еще по теме

Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым
Гарик Харламов молится за мир
Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу
Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой