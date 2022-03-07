Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, а у Павла Глобы уже есть для нас много важных рекомендаций. Если вы хотите, чтобы неделя прошла успешно, не унывайте и прислушивайтесь к советам эксперта.

Портал Woman’s day рассказал о главных советах на этот период, так что теперь вы будете во всеоружии. В любой из сфер жизни нас могут ожидать как победы, так и разочарования. Преодолеть последние получится лишь у тех, кто верит в свои силы и не забывает о важности оптимизма.

Овен

у Овнов будет просто волшебная середина недели. 9 и 10 числа их ждут победы на всех фронтах, но даже в такие благоприятные дни как эти лучше быть чуточку осмотрительнее. В работе астролог советует им не рисковать и браться только за те дела, которые требуют срочного внимания. В любви и вовсе лучше снизить активность до нуля. В уже созданных отношения может наступить небольшой разлад, а тем Овнам, которые пока не нашли вторую половинку, лучше попридержать коней. В конце недели возможны неприятные сновидения. Чтобы плохой сон не сбылся, можно воспользоваться нашими полезными советами.

Телец

Тельцам предстоит много важных знакомств и много общения с незнакомыми людьми. Легкое настроение совершенно не будет подталкивать к осторожности, но это в корне неверно. Необходимо стараться заранее узнавать характер человека, с которым происходит общение. В этом Тельцам помогут секреты анализа характера по рукам. Чтобы успехи в любви были еще более ощутимыми, важно избавиться от клише и стереотипов. На работе можно смело браться за что-то новое, причем вместе с коллегами. Это идеальное время для совместного труда и взаимовыручки.

Близнецы

Близнецы относятся к мутабельным Знакам Зодиака, которые всегда преисполнены вдохновением. Что касается периода с 7 по 13 марта, то на этой неделе Близнецы будут еще более мотивированными и готовыми побеждать. В работе, делах и бизнесе эту неделю можно назвать поистине судьбоносной. Может произойти что-то крайне важное. Что касается любовной сферы, то она не даст расслабиться Близнецам ни на секунду. Всем, кто находится в отношениях, придется столкнуться с ревностью, обидами и негативом. Нужно просто перетерпеть этот период. 10 марта ситуация начнет выравниваться.

Рак

Финансовая сфера для Раков сейчас станет самой важной. Это идеальное время для командировок, новых деловых знакомств и общения в целом. Если хочется получать больше денег, выполняя тот же объем работы, можно воспользоваться пятью проверенными народными обрядами на деньги. Главное на этой неделе — заботиться о самочувствии и энергетике, потребляя только полезную пищу и забыв про фаст-фуд. Важно отметить, что и в любви Раков будут ждать приятные моменты. Можно проводить все свое свободное время с любимым человеком или в его поисках.

Лев

Самый неблагоприятный день недели — 7 марта, понедельник. В этот день звезды с планетами будут не в ладах, поэтому Львам, вероятно, придется сталкиваться чаще с токсичными и неприятными людьми. Уберечь себя от их влияния помогут семь проверенных способов. В отношениях Львов на неделе ждут неполадки, но они справятся с ними, если не уйдут в себя и привнесут в любовь нечто новое. Если любовь не приносит удовольствия, можно избавиться от таких отношений. То же самое касается и работы. Если что-то не приносит денег, не нужно этим больше заниматься.

Дева

На этой неделе с Дев будут активно списываться кармические долги, но это будет происходить только том случае, если люди данного Знака станут чаще совершать добрые поступки. В периоды трудного общения со второй половинкой и родственниками Девам стоит держать себя в руках. Если кто-то попросит о поддержке, лучше её оказать. Взамен этот человек или группа людей могут дать Девам полезный совет на будущее. Лучше внимательно слушать то, что говорят люди старших поколений, друзья и родственники. Их рекомендации помогут привлечь в жизнь больше успеха.

Весы

9 и 10 марта — самые благоприятные дни для Весов, несмотря на переход Меркурия в Знак Рыб. В эти дни Весы смогут осознать свои ошибки и понять, что идут неверным путем в жизни. На это им укажут семь важных признаков. Что касается работы, то задачи будут выполняться одна за одной, но удовлетворение получить от этого в полной мере не удастся. Общение с коллегами и начальством будет напряженным, что несколько омрачит ситуацию. На этой неделе одиноким точно лучше не знакомиться с новыми людьми. Всем, кто в отношениях, придется также пережить некоторые неурядицы.

Скорпион

Ночные светила помогут Скорпионам избавиться от ментальной грязи. Сознание этих людей будет в полном порядке. Их ждет удача и много успехов в работе и делах. В финансовой сфере можно и даже нужно полагаться на внутренний голос. С его помощью даже самые сложные задачи можно будет щелкать как орехи. В амурных делах Скорпионы будут просто на вершине горы. Многим людям этого Знака удастся найти вторую половинку, либо даже начать новые отношения. Все, чье сердце уже занято, смогут получить от отношений максимум позитивных эмоций.

Стрелец

Стрельцам нужно срочно начать бороться с привычками, разрушающими энергетику. Дело в том, что на этой неделе этим людям понадобится очень много сил. Работы будет навалом, а вот восстанавливаться энергия после трудовых будней будет не так быстро, как обычно, особенно 9 марта — в самый неблагоприятный день недели. Очень повезет всем Стрельцам, которые заняты в сфере недвижимости и строительства. На поиски любви Стрельцам попросту не хватит времени, а вот тем. Кто в отношениях, удастся укрепить их и привнести нечто приятное.

Козерог

Звезды и планеты в полной гармонии большую часть недели, поэтому Козерогам можно смело отправляться в поездки делового и личного характера. Противоположный пол будет обращать внимание на людей данного Знака, но времени и сил на флирт может попросту не оставаться. Искать любовь лучше в интернете, между делом. Что касается работы, то Козероги будут на высоте. Для них сейчас самое главное помнить о законе притяжения и как можно больше трудиться, борясь с прокрастинацией и ленью. Люди этого Знака знают, как это делать, причем лучше, чем кто-либо.

Водолей

Водолеям стоит уповать на силу шестого чувства. Укрепить его помогут три простых упражнения. Оно поможет в работе и любви, позволив Водолеям быстро принимать решения. Это идеальное время для шопинга, крупных запланированных покупок, обмена валюты. Работа будет идти полным ходом, ровно как и любовные дела. Успех у противоположного пола обещает быть феноменальным. Звезды раскроют все самое лучшее в Водолеях, поэтому произвести нужный эффект будет проще простого. Можно смело переводить существующие отношения на новый уровень, дарить подарки близким.

Рыбы

У Рыб начинается время перемен. Важно действовать, проявлять активность, бороться со страхами и неуверенностью, а также следовать пяти духовным законам. В работе и бизнесе им не будет равных. В любви Рыбы тоже на высоте. Им удастся произвести впечатление на человека, в которого они влюблены. Всем, кто уже находится в отношениях, но по какой-то причине испытывает проблемы в них, удастся решить эти неурядицы. Главное сейчас — заботиться о своем здоровье и не переохлаждаться. Весна наступила, но простудиться все равно проще простого.