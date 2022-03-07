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Инсайдер: про презентацию Xbox на E3 и планы на будущие презентации

Инсайдер: про презентацию Xbox на E3 и планы на будущие презентации


Microsoft анонсировала уже немало игровых проектов, о которых многие ждут подробности. Плюс в разработке явно находится множество пока не представленных игр. Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста XboxEra рассказал, как Microsoft намерена поступать с игровыми презентациями в этом году, и какую информацию на них можно ожидать.

Согласно информации инсайдера, на E3 в этом году Microsoft уделит максимальное внимание играм, которые запланировано выпустить в ближайшее время — это Starfield, Redfall и новая Forza Motorsport. Напомним, что Starfield и Redfall официально подтверждены к релизу в этом году, тогда как новая часть Forza Motorsport пока не имеет года релиза.

Однако, подразделение Xbox в этом году будет представлять свои игры не только на E3, если верить инсайдеру. Джефф Грабб отмечает, что ближе к концу года (вероятно, декабрь), компания Microsoft проведет мероприятие XO22, которое тоже обещает быть крупным и богатым на анонсы.

При этом, Джефф Грабб сказал, что на 2023 году у Microsoft планы более обширные по игровым мероприятиям. В частности, планируется регулярно проводить игровые презентации, вроде Nintendo Direct.

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По материалам: newxboxone

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