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Иосиф Пригожин стала похож на свою собаку

Иосиф Пригожин стала похож на свою собаку
Продюсер Иосиф Пригожин поделился забавным фото. Муж Влерии часто говорит о том, что не стесняется посмеяться над самим собой. Продюсер выложил в «Инстаграме» фото с французским бульдогом темно-серого окраса, намекая на то, что они очень похожи с псом. «Мне кажется, мы с ним очень похожи. 😜» написал Иосиф.
Иосиф Пригожин со своей собакой В свою очередь, Яна Рудковская, отметившаяся под постом, согласилась с его точкой зрения. Веселую шутку продюсера оценили его подписчики. Люди писали, что, если бы пес тоже улыбнулся, тогда стал бы копией хозяина. Напомним, два года назад Пригожин выложил фото из парка развлечений — на снимке Пригожин находился в окружении фигур персонажей из мультфильма «Шрек». Таким образом он указал на свое сходство с зеленым великаном.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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