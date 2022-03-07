Япония испугалась сбоя поставок из-за закрытия российского неба

Вадим Карасев

Власти Японии не спешат вводить запрет на полеты российских авиакомпаний в своем небе, опасаясь зеркального ответа России, который поставит под угрозу поставки товаров в страну.

Как сообщает телеканал NHK, правящая Либерально-демократическая партия настаивает на том, чтобы Токио "шел в ногу" со странами Запада и вслед за европейскими странами закрыл свое небо для российских самолетов. Это, по мнению политиков, "усилит эффект" давления на Москву и побудит другие азиатские страны присоединиться к санкциям.



Против такого шага, однако, выступает правительство страны, где указывают на то, что у Японии и стран Запада "отличаются географические условия", сообщил источник телеканала в японском кабмине. По его словам, Россия ответит закрытием своего воздушного пространства, что "окажет большое влияние на логистику".

Как писал Ruposters, Россия в ответ на санкции Запада закрыла свое воздушное пространство для 36 стран.

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