Константин Богомолов написал сообщение в Instagram

Режиссер Константин Богомолов спустя неделю отсутствия вышел на связь с поклонниками. Пока Ксения Собчак с сыном проводят каникулы вдали от России, ее муж Константин Богомолов решает судьбу Театра на Бронной. Как оказалось, совсем скоро руководимое им учреждение должно вернуться в отремонтированное здание, что радует худрука. Пока шел ремонт, спектакли показывали во Дворце на Яузе рядом с метро «Электрозаводская». «А мы скоро возвращаемся домой. В окна этого дома бьет солнце», — коротко написал Богомолов в Instagram и сообщил попутно, что снова на связи с поклонниками, восстановив пароли после недельного молчания. Похоже, он тоже стал жертвой хейтерской атаки.Константин Богомолов Супруга режиссера откликнулась одной из первых. «Ура ! Скучаю и люблю ❤️», — написала она, намекнув на то, что она сейчас хоть и далеко, но душой рядом с любимым мужем. При этом ходят слухи, что своей фразой Ксения всего лишь решила окончательно запутать подписчиков, а на самом деле Богомолов также улетел из страны вместе с нею. Но подтверждений этому нет. Свое же путешествие за границу Собчак объяснила желанием сделать приятное сыну, который сейчас на каникулах. При этом стоит учесть, что Платону Виторгану всего пять лет, а значит в школу он не ходит и его совершенно никак не касаются общероссийские весенние каникулы для учащихся общеобразовательных учреждений, к которым привязала свой вылет бизнес-джетом журналистка.