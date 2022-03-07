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Лариса Гузеева попросила прощение у всех

Лариса Гузеева попросила прощение у всех
Ведущая и актриса Лариса Гузеева высказалась об обидах. Сегодня православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день верующие просят прощения, если кого-то обидели. Многие звезды следуют этой традиции и Лариса Гузеева не исключение. 62-летняя актриса и телеведущая программы «Давай поженимся!» сегодня в личных соцсетях опубликовала пост, в котором попросила прощения у всех. Предварительно актриса закрыла все комментарии. Это удивило поклонников, потому что Лариса обычно любит общаться с аудиторией и отвечать на самые разные вопросы. Но новое послание обсуждать не захотела.
Лариса Гузеева «Какое счастье, что есть такой день — Прощеное воскресенье. Я обижала. Меня обижали. Такая жизнь. Есть несколько случаев, за которые мне особенно стыдно: в каком-то безумном ажиотаже, какой-то идиотской экзальтации, я могла наотмашь. Я все помню. Мне очень стыдно. Это со мной навсегда. Сегодня я прошу простить меня всех, кого вольно или невольно обидела. Простите», — написала актриса. О конкретных эпизодах Гузеева не рассказала. При этом в фан-пабликах тоже не могут сходу назвать те проблемы, которые озвучила ведущая в посте. Напомним, Лариса Гузеева славится своими различными скандальными заявлениями, которые часто злили подписчиков в Сети. Неоднократно ее поведение и передачу «Давай поженимся!», ведущей которой является Лариса, высмеивал комик Гарик Харламов. Он долго изматывал телезвезду своими нападками, что, в конце концов, она заявила: «Он просто задолбал».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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