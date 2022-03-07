Лунный день сегодня 7 марта 2022 года

Вадим Карасев

Планов на весну всегда много, и чтобы они воплотились в жизнь, важно использовать энергетику Луны себе во благо. Рекомендации астрологов помогут обрести уверенность и с легкостью прийти к поставленной цели.

Понедельник будет одним из благоприятных дней месяца, когда можно не бояться быть активными. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести эти сутки активно, чтобы успеть все, что было в планах. Рост Луны добавляет энергии, однако тратить ее на второстепенные дела не стоит, чтобы не упустить новых возможностей.

Фаза Луны: 6 лунный день пройдет под эгидой растущей Луны в Тельце. Энергетика этого союза усилит интуитивные способности, опираясь на которые будет проще принимать верные решения и обходить стороной сомнительные ситуации.

Магнитные бури 7 марта: сегодня полноценной магнитной бури не прогнозируется, однако солнечные ветра будут достигать магнитосферы Земли, влияя на самочувствие. Позаботиться о своем здоровье в такой период важно.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

активность;обдуманные решения;позитивный настрой;общение;финансовые операции;внимание к интуиции;забота о здоровье;раскрытие талантов.прокрастинация;спешка;переутомление;конфликты.

В понедельник многим захочется уюта и гармоничной обстановки, поэтому астрологи рекомендуют не затевать генеральной уборки. В этот день лучше всего заняться тем, что по душе: организовать ужин, посмотреть фильм или заняться творчеством. Понедельник хорош и для развития спящих талантов, раскрыть которые не составит труда. Сделать жилище более уютным поможет смена декора и текстиля, а также украшение помещений живыми комнатными цветами, способными привлечь в жизнь счастье и достаток.

Одежда и талисманы удачи в этот понедельник

Понедельник — активный день недели, когда важно оставаться вовлеченными во все происходящие процессы. Не упустить своей выгоды получится, если обратить внимание на сдержанные оттенки в одежде. Уместными будут глубокие синие, графитовые, серые и коричневые цвета. С их помощью будет проще сосредоточиться на деталях и найти общий язык с окружением.

Талисманами этого дня вступят малахит, янтарь и цитрин. Из украшений астрологи рекомендуют подбирать серебряные и деревянные изделия. Их энергетика поможет защититься от негатива и не терять жизненной энергии.

Финансы и работа в 6 лунный день

В понедельник можно смело заниматься любыми запланированными делами. Избежать неприятностей получится, если не спешить и действовать обстоятельно. На переговорах или при заключении важных сделок выручит интуиция, благодаря которой удастся избежать отношений с обманщиками или токсичными личностями.

Финансовые операции 7 марта принесут пользу, если направлять деньги на запланированные покупки или вкладывать их в проверенные организации. Спонтанные траты, напротив, отдалят от успеха. Выгодно приобрести необходимые товары получится, если не забывать о шепотках на удачную покупку.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня главной опасностью будет влияние солнечных ветров, поэтому астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии. Для сохранения активности и жизненной энергии важно не переутомляться, делать паузы в делах и включить в моцион прогулки на свежем воздухе. На пользу пойдут и физические упражнения: умеренная активность поддержит организм в тонусе, а также избавит от лишних килограммов. Оставаться в отличном настроении будет проще, ели уделять внимание своим потребностям: заняться любимым хобби, почитать книгу или собраться с друзьями.

Любовь и общение 7 марта

Этот день подходит как для романтического, так и для дружеского общения. В начале весны сил становится больше, поэтому близких и любимых можно удивлять. Необычные свидания, романтические ужины и встречи в непринужденной обстановке помогут оставаться в хорошем настроении и привлекать в жизнь нужных людей. Тем, кто ищет вторую половинку, также не стоит замыкаться от внешнего мира, отказываясь от свиданий и приглашений на личные встречи.