Лунный день сегодня 7 марта 2022 года
Планов на весну всегда много, и чтобы они воплотились в жизнь, важно использовать энергетику Луны себе во благо. Рекомендации астрологов помогут обрести уверенность и с легкостью прийти к поставленной цели.
Понедельник будет одним из благоприятных дней месяца, когда можно не бояться быть активными. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести эти сутки активно, чтобы успеть все, что было в планах. Рост Луны добавляет энергии, однако тратить ее на второстепенные дела не стоит, чтобы не упустить новых возможностей.
Фаза Луны: 6 лунный день пройдет под эгидой растущей Луны в Тельце. Энергетика этого союза усилит интуитивные способности, опираясь на которые будет проще принимать верные решения и обходить стороной сомнительные ситуации.
Магнитные бури 7 марта: сегодня полноценной магнитной бури не прогнозируется, однако солнечные ветра будут достигать магнитосферы Земли, влияя на самочувствие. Позаботиться о своем здоровье в такой период важно.
Что принесет удачу сегодня
активность;
обдуманные решения;
позитивный настрой;
общение;
финансовые операции;
внимание к интуиции;
забота о здоровье;
раскрытие талантов.
Что отпугнет успех в этот день
прокрастинация;
спешка;
переутомление;
конфликты.
Домашние дела по лунному календарю
В понедельник многим захочется уюта и гармоничной обстановки, поэтому астрологи рекомендуют не затевать генеральной уборки. В этот день лучше всего заняться тем, что по душе: организовать ужин, посмотреть фильм или заняться творчеством. Понедельник хорош и для развития спящих талантов, раскрыть которые не составит труда. Сделать жилище более уютным поможет смена декора и текстиля, а также украшение помещений живыми комнатными цветами, способными привлечь в жизнь счастье и достаток.
Одежда и талисманы удачи в этот понедельник
Понедельник — активный день недели, когда важно оставаться вовлеченными во все происходящие процессы. Не упустить своей выгоды получится, если обратить внимание на сдержанные оттенки в одежде. Уместными будут глубокие синие, графитовые, серые и коричневые цвета. С их помощью будет проще сосредоточиться на деталях и найти общий язык с окружением.
Талисманами этого дня вступят малахит, янтарь и цитрин. Из украшений астрологи рекомендуют подбирать серебряные и деревянные изделия. Их энергетика поможет защититься от негатива и не терять жизненной энергии.
Финансы и работа в 6 лунный день
В понедельник можно смело заниматься любыми запланированными делами. Избежать неприятностей получится, если не спешить и действовать обстоятельно. На переговорах или при заключении важных сделок выручит интуиция, благодаря которой удастся избежать отношений с обманщиками или токсичными личностями.
Финансовые операции 7 марта принесут пользу, если направлять деньги на запланированные покупки или вкладывать их в проверенные организации. Спонтанные траты, напротив, отдалят от успеха. Выгодно приобрести необходимые товары получится, если не забывать о шепотках на удачную покупку.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Сегодня главной опасностью будет влияние солнечных ветров, поэтому астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии. Для сохранения активности и жизненной энергии важно не переутомляться, делать паузы в делах и включить в моцион прогулки на свежем воздухе. На пользу пойдут и физические упражнения: умеренная активность поддержит организм в тонусе, а также избавит от лишних килограммов. Оставаться в отличном настроении будет проще, ели уделять внимание своим потребностям: заняться любимым хобби, почитать книгу или собраться с друзьями.
Любовь и общение 7 марта
Этот день подходит как для романтического, так и для дружеского общения. В начале весны сил становится больше, поэтому близких и любимых можно удивлять. Необычные свидания, романтические ужины и встречи в непринужденной обстановке помогут оставаться в хорошем настроении и привлекать в жизнь нужных людей. Тем, кто ищет вторую половинку, также не стоит замыкаться от внешнего мира, отказываясь от свиданий и приглашений на личные встречи.