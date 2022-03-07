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Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте

Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте

Власти Москвы упростили доступ для горожан к электронной медицинской карте, сообщает пресс-служба мэрии. Как уточняется, сведения из личного кабинета на mos.ru больше не нужно вносить вручную в электронную форму заявки.

"Теперь данные из личного кабинета на портале mos.ru автоматически подгружаются в форму заявки на открытие доступа к электронной медкарте - ключевому сервису единой цифровой платформы здравоохранения. Горожанам больше не нужно вносить вручную сведения: фамилию, имя, отчество, номер полиса ОМС, дату рождения, информацию о детях. Таким образом москвичи смогут быстрее открыть доступ к электронной медкарте", - рассказала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.


Кроме того, была упрощена структура формы заявки: она стала интуитивно понятна, и пользователям не нужно делать лишних кликов.

Электронная медкарта на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" дает пациенту круглосуточный доступ к медицинским сведениям. Москвичи могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами анализов на COVID-19, лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, флюорографии и других, включая доступ к снимкам), выписками из стационаров, историей вакцинации, в том числе своих детей.

здравоохранение Москвы электронная медкарта
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По материалам: uposters.ru

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