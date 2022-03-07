Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина сделал шалаш из полиэтилена и решил там остаться на ночь в -50 градусов

Мужчина сделал шалаш из полиэтилена и решил там остаться на ночь в -50 градусов

Поклонник путешествий по дикой природе, зашел в пустыню, которая светилась от снега ярким белым светом. В заснеженное место он пришел не просто так.

Главная задача, которую перед собой поставил мужчина, заключалась в ночевке в экстремальных условий. Он соорудил укрытие из обычного полиэтилена.

Его друзья предостерегли его, что он планирует ночевать в слишком жестких условиях, ведь температура в том момент опустилась до -50 градусов по Цельсию.

Но путешественник решился остаться на ночь в пустыне и все происходящее снимал на камеру.

Видео Захария Спенсор разместил в своем влоге, который рассказывает о выживании в экстремальных условиях.

Из прогноза погоды мужчина узнал, что уже вскоре в пустыне намечается снегопад и резкое понижение температуры, и задумал провести эксперимент.

Для возведения защитного сооружения он использовал клиентку. Парень заранее внедрил крепления для полиэтиленовой палатки, верхнюю часть закрыл тентом, который не дал бы промокнуть жилищу изнутри.

Когда солнце начало скрываться за горизонт, парень отправил в полет дрон, чтобы заснять все, что происходит вокруг. Внутри мужчина оборудовал палатка нагревательным прибором, установил трубу для вывода дыма.

Спустя час после того, как Захария растопил печь, началась снежная буря.

Температура опустилась до ожидаемо низких показателей. Как показала эксперимент, полиэтилен обладает отличными теплоизоляционными свойствами, и внутри тепло хорошо сохранялось.

Все парень снимал на камеру по завершению выложил ролик в соцсети и резюмировал, что эксперимент прошел удачно.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

Последние новости

Тимати высказался об экономической ситуации в стране
Тимати высказался об экономической ситуации в стране
Сергей Светлаков пошутил над сбежавшими звездами
Сергей Светлаков пошутил над сбежавшими звездами
Мужчина сделал шалаш из полиэтилена и решил там остаться на ночь в -50 градусов
Мужчина сделал шалаш из полиэтилена и решил там остаться на ночь в
Владимир Соловьев лишился виллы в Италии
Владимир Соловьев лишился виллы в Италии
По слухам, Алла Пугачева сбежала за границу
По слухам, Алла Пугачева сбежала за границу
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Евгений Плющенко высказал свою патриотическую точку зрения
Евгений Плющенко высказал свою патриотическую точку зрения
Наиля Аскер-заде высказала свое мнение об эмиграции
Наиля Аскер-заде высказала свое мнение об эмиграции
Лариса Гузеева попросила прощение у всех
Лариса Гузеева попросила прощение у всех
Константин Богомолов написал сообщение в Instagram
Константин Богомолов написал сообщение в Instagram
7 марта 2022 года: первый день Великого поста
7 марта 2022 года: первый день Великого поста
Лунный день сегодня 7 марта 2022 года
Лунный день сегодня 7 марта 2022 года

Топ на сегодня

Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил рейтинг
Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил
Алексей Панин рассказал о фетише
Алексей Панин рассказал о фетише
Директор Валерия Меладзе высказался об отмене его концерта
Директор Валерия Меладзе высказался об отмене его концерта
Сказка про агрессию России: политолог Миршаймер винит США в кризисе на Украине
Сказка про агрессию России: политолог Миршаймер винит США в кризисе
"Вашингтон Кэпиталз" усилил охрану российского форварда Александра Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" усилил охрану российского форварда

Еще по теме

Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Башкирии на 16 декабря
Ford построит базу для экстремальных тестов машин (ВИДЕО)
В выходные столицу ожидает резкое похолодание и снегопад
В Саудовской Аравии выпал снег и ударили морозы