Наиля Аскер-заде высказала свое мнение об эмиграции

34-летняя телеведущая программы «Действующие лица» на канале «Россия 1», Наиля Аскер-Заде объяснила, почему, не стоит сейчас уезжать из России. Уход многих иностранных брендов из России, закрытие ИКЕИ, поставленное на стоп авиасообщение, разновекторные новостные потоки заставляют сильно тревожиться обычных россиян. По некоторым данным, без обратного билета в Стамбул улетела из России Ксения Собчак, чуть позже к ней присоединился муж. Ренату Литвинову и Земфиру заметили на днях в Париже, где у актрисы уже семь лет имеется квартира. Ходят слухи, что вместе с детьми и мужем в Майями отбыла и Алла Пугачева. В свете последних событий, телеведущая канала «Россия 1» Наиля Аскер-заде заявила, что она не планирует куда-то уезжать из страны и объяснила почему. «Многие мои подруги с детьми сидят на чемоданах и готовятся к возможному переезду. Кто куда. Одна знакомая уехала с ручной кладью и двумя детьми в Эмираты на 23 февраля и решила оттуда не возвращаться. Кто-то улетел в Грузию, другие — в Казахстан. На всякий случай. Некоторые из тех, кто улетел отдыхать и решил вернуться, долго не могли найти стыковочные рейсы из-за закрытия воздушного пространства», — заявила телезвезда.Наиля Аскер-заде Аскер-заде отметила, что сейчас в интернете огромное количество фейков, которые вызывают стресс и беспокойство у людей. Усиливается тревожность. Кого-то пугает ядерная война, кто-то боится начала третьей мировой. «Лично я считаю, что для россиян сейчас самое безопасное место — это наша страна. Чемоданы не пакую. Если и поеду куда-то, то только по стране. В школе каникулы все-таки. Хотя мало кто про это сейчас помнит», — подытожила журналистка. Отметим, что Аскер-заде ведет новостной телеграм-канал, на который подписаны почти 20 тысяч человек, где делится своими мыслями о происходящем в России, в мире. Как экономический обозреватель, ведущая часто делает интервью с воротилами российского бизнеса, с политическим истеблишментом. Аскер- заде постоянный участник и российских экономических форумов.