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Настасья Самбурская показала, как выглядела в юности

Настасья Самбурская показала, как выглядела в юности
Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась редким фото. Артистка поделилась забавным фото, сделанным еще в период студенчества. На нем артистка показалась фанатам едва узнаваемой. А все потому, что звезда сериала «Универ» в 2007 году «носила» химическую завивку и довольно тонкие выщипанные брови. Звезда поделилась воспоминаниями о том, как жила в студенческие годы. Самбурская училась в ГИТИСе и была одной из самых активных студенток на курсе. Знаменитость рассказала, что в те годы только осваивала социальные сети и весьма успешно. Другие студенты приходили к ней за разъяснениями. «Это фотография 2007 года, когда появился «контакт» и я в нем надолго потерялась. Очень меня увлекала общественная деятельность на просторах сети, я создавала и вела группы нашего курса в ГИТИСе, группу спектакля, загружала фотографии, что-то постоянно мониторила. А уж игру «Счастливый фермер» наверное тоже многие помнят: какое счастье было своровать урожай у друга! Настолько разбиралась во всех функциях, что если у кого-то были вопросы, первая, кому звонили, это конечно была я», — похвасталась Настасья.
Настасья Самбурская в молодости С тех пор мало что изменилось. Самбурская по-прежнему занимает активную жизненную позицию. Артистка участвует сразу в нескольких проектах и успевает путешествовать. Последний отпуск звезды проходил в Доминикане. Настасья пожаловалась, что несмотря на статус пятизвездочного отеля, ему едва ли можно дать четыре звезды.  И все из-за обслуживания. «Мягко говоря, ты чувствуешь себя виноватым перед официантами, за то, что ты заплатил и еще имеешь наглость попросить чашечку кофе. Тебе его практически швыряют, через раз. Постоянный ветер, при 28 градусах я периодически сидела на пляже в пледе. Единственный плюс от такой погоды — нет пигментации на лице», — поделилась Самбурская.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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