Никита Махалков высказался об олигархе Зеленском

Режиссер Никита Михалков сказал свое мнение о президенте Украины. Актер в экстренном выпуске «Бесогон ТВ» рассказал о зверствах украинских националистов на Донбассе. Кроме того, он высказался о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. «С 2014 года на Донбассе погибло 14 тысяч мирных жителей. Среди них — сотни детей. Они там просто убивали. Мы искренне думает, что есть закон, международное правило. Хотим, чтобы конфликте на Донбассе завершился дипломатическим путем», сказал Никита Михалков.Никита Михалков с женой По словам Никиты Михалкова, на государственном уровне на Украине запрещается знание русского языка, запрещаются неугодные СМИ. «И вот появляется новый президент Владимир Зеленский. Артист, небедный, талантливый человек. Почему народ его выбрал? Что так заинтересовало людей из обещаний Зеленского? Он начинает понимать, что жизнь его и его семьи зависит от нациков. От людей правых взглядов. Он говорит: «Не все представители людей — люди. Есть особи». Это он сказал о жителях Донбасса», — заметил Никита Михалков. Напомним, что Никита Михалков выпустил экстренный выпуск программы «Бесогон ТВ». На Украине он объявлен в розыск прокуратурой страны.