Ольга Бузова дала повод думать, что она беременна

Ведущая и певица Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременности. Пока россияне с интересом наблюдают за приключениями Ольги Бузовой и других звезд в Африке, они сами уже давно вернулись домой и занялись другими делами. Но поклонники живо реагируют на фото со съемок, уверенные, что все происходит в реальном времени. К примеру, после очередной фотографии звезды Инстаграм с соведущим Михаилом Галустяном, некоторые особо внимательные разглядели под платьем выпирающий животик блондинки.Ольга Бузова и Михаил Галустян «Оль, без обид ладно.? Я вам зла не желаю. Тут либо фото и наряд так исказили вашу фигуру, то ли у вас будет Ляля», — написали в комментариях под постом. Другие же просто назвали наряд неудачным. Но ладно бы только это. Бузова недавно вообще напугала армию своих поклонников, появившись в другой соцсети без прикрытия спасительных фильтров. Тут же выяснилось, что у их любимицы лицо имеет синеватый оттенок, а брови столь кустисты, что она могла бы запросто соперничать с генсеком времен расцвета социализма Леонидом Брежневым. Звезд Инстаграма теперь остается только жалеть, случись что с привычной для них соцсетью, все увидят их в том же Телеграме во всей их естественной красоте и вряд ли узнают.