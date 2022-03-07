По слухам, Алла Пугачева сбежала за границу

Как сообщает пресса, певица Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию. Примадонна российской эстрады, предположительно, отправилась в ту же страну, что и Ксения Собчак. Накануне СМИ сообщили, что 72-летняя народная артистка Алла Пугачева покинула Россию, взяв с собой детей. Певицу видели во Внуково-3, откуда вылетают частные самолеты. Журналисты Super.ru выяснили, куда улетела супруга Максима Галкина. Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, Алла Борисовна находится в Израиле, куда она довольно часто летает на отдых – останавливается в поселке Кесария и селится в трехэтажной вилле с бассейном. Якобы артистка собиралась купить эту недвижимость.Алла Пугачева Примечательно, что недавно в израильском аэропорту заметили и телеведущую Ксению Собчак. Журналистка рассказывала, что решила отправиться вместе с сыном на отдых. Телеграм-каналы распространили фото, на котором Ксения запечатлена, предположительно, в Бен-Гурионе. «В шоу-бизнесе наблюдается две тенденции: посты про патриотизм в соцсетях и внезапные «запланированные отпуска», – отмечает Super.ru.