Сергей Светлаков пошутил над сбежавшими звездами

Актер Сергей Светлаков вернулся в Россию. Известный актер, телеведущий и продюсер Сергей Светлаков, в отличие от некоторых звезд шоу-бизнеса, в спешке покинувших Москву, только что прилетел в столицу. На своей странице в Instagram Сергей Светлаков поделился кадрами, на которых запечатлен в аэропорту. В черной шапочке и маске на лице Сергей Светлаков толкал перед собой тележку с чемоданами и записал видео, которым дал понять, что не одобряет поведения некоторых селебрити, поспешивших уехать из России. «Все уезжают из Москвы, а мы только приезжаем. Поэтому, если что, звоните, заходите», — сказал в кадре Сергей Светлаков.Сергей Светлаков Подписчики шоумена поспешили напомнить ему, что уезжают далеко не все, а только незначительный процент. Большинство остаются дома. «Кто все? Кому стыдно уезжают?», «Че ты гонишь! Кто уезжает?! Панику не сей!», «Это он, скорее всего, говорит о продажных знаменитостях, которые свалили из страны», — обсудили в Сети. Напомним, из России за последние несколько дней уехали Алла Пугачева и Максим Галкин, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Эммануил Виторган, Кантемир Балагов и другие знаменитости.