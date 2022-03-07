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Татьяна Навка высказалась об отстранение наших спортсменов от олимпиады

Татьяна Навка высказалась об отстранение наших спортсменов от олимпиады
Фигуристка Татьяна Навка в шоке от спортивной организации. На прошлой неделе стало известно, что российскую сборную отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине. Татьяна Навка возмутилась решению Международного паралимпийского комитета. Ввиду накаленной политической обстановки российские спортсмены лишились возможности представлять страну на Паралимпиаде. С этим крайне не согласна Татьяна Навка. «Вчера из Пекина возвратилась наша Паралимпийская сборная команда России, которых благодаря политизированному решению МОК и МПК отстранили от участия в ОИ», — пишет прославленная спортсменка в личном блоге. «Назвать такое решение международных спортивных организаций, кроме как провалом и позором принципов спорта, я не могу. Наши спортсмены паралимпийцы одни из самых сильнейших спортсменов мира, которые восемь лет ждали участия в этих играх!» — продолжила 46-летняя фигуристка.
Татьяна Навка Чемпионка призналась, что очень переживает за сборную: «Нашим великим, легендарным и сильнейшим не дали показать себя, отняли шанс и славу, просто потому что некоторые организации забыли, что «спорт вне политики»! Мне безумно жаль наших спортсменов с человеческой точки зрения, потому что это нечестно, некрасиво и не спортивно!» Татьяна Навка обратилась к спортсменам и поддержала их: «А с точки зрения спортсмена, я верю, что наши смогут все преодолеют, найдут стимул и вдохновение, и еще не раз докажут миру, что они великие спортивные звезды! Которыми они и являются на самом деле. Ребята, держитесь, вся страна с вами!» Подписчики фигуристки добавили: «Вы уже герои! Вас не сломить издевками. Гордость распирает оттого что вы есть ивы сильные и волей и духом»; «Держитесь ребята! Вы лучшие»; «Не отчаивайтесь ребята! Мы свое еще возьмем, любим вас».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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