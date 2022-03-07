Тимати высказался об экономической ситуации в стране

Рэпер Тимати считает, что тем, кто ушел с рынка, некуда будет возвращаться. Артист поддержал отечественного производителя. Артист считает, что вскоре зарубежные бренды захотят вернуться на российский рынок. Вот только ниши будут заняты. «Не многие понимают, как за восемь лет санкций, в условиях импортозамещения укрепился внутренний российский продукт. Да, безусловно, не во всех сферах, но очень во многих фундаментально. Меня вообще не пугает временный выход сотен мировых гигантов с нашего рынка, потому что практически любой экономический вакуум очень быстро заполняется новыми игроками», – высказался Тимати в личном микроблоге.Тимати «Острота конфликта спадет, а занятые ниши вернуть назад будет сложно, во многие области обратно вообще не пустят. Те, кто это сейчас чувствует, инвестируют в новые направления внутри страны», – добавил шоумен. Также Тимати надеется на азиатских партнеров. По мнению артиста, они помогут с теми сферами, где импортозамещение невозможно. Напомним, ранее Тимати напомнил Максу Барских о его прежних выступлениях на российских корпоративах.