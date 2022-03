ТОП-10 Steam на этой неделе оказался без игр для Game Pass





Steam сегодня представил очередной ТОП-10 по выручке за минувшую неделю — в период с 27 февраля по 6 марта. Во очередной раз в лидерах оказалась игра Elden Ring, в ТОПах остается Dying Light 2 Stay Human. В целом, ТОП-10 Steam за минувшую неделю выглядит следующим образом:

Elden RingRisk of Rain 2: Survivors of the VoidElden Ring Deluxe EditionDying Light 2 Stay HumanDread HunterValve Index VR KitRisk of Rain 2Lost Ark Vanquisher Starter PackDestiny 2: The Witch QueenThe Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition