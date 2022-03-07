Ubisoft прекратит продажу своих игр в России, согласно Bloomberg





Портал Bloomberg опубликовал материал, в котором сообщил, что компания Ubisoft, вслед за многими другими игровыми издательствами, прекратит продажу своих игр в России. В материале издание ссылается на представителя компании Ubisoft, который заявил, что будет прекращена продажа на территории Российской Федерации цифровых и физических копий игр.

На данный момент игры Ubisoft в Microsoft Store для Xbox доступны для покупки в России. Вероятно, проекты будут убраны из продажи в ближайшие несколько дней.

Напомним, ранее решение о приостановке продаж игр в России приняли многие другие издательства: Take-Two, Activision Blizzard, Xbox Game Studios, Bethesda и прочие. Однако, многие игры все еще доступны для покупки на Xbox One и Xbox Series X | S.