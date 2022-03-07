В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу
Европа должна обеспечить безопасность транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), иначе поставки могут быть прекращены. Об этом заявил в Facebook депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Он напомнил о рекордном скачке цены на газ в Европе, которая 7 марта достигла $3600 за тысячу кубометров, и обещаниях западных стран предоставить Киеву боевые самолеты.
Гончаренко возмутился тем, что Россия продолжает зарабатывать на продаже своего газа в Европу, несмотря на западные санкции и проведение спецоперации на Украине.
Как писал Ruposters, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр не исключил полного прекращения поставок российских энергоносителей в Европу из-за санкций, что нанесет серьезный удар экономике континента.