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В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу

В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу

Европа должна обеспечить безопасность транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), иначе поставки могут быть прекращены. Об этом заявил в Facebook депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Он напомнил о рекордном скачке цены на газ в Европе, которая 7 марта достигла $3600 за тысячу кубометров, и обещаниях западных стран предоставить Киеву боевые самолеты.


"Если транзит действительно важен европейским странам, то пусть помогут нам обеспечить безопасность этого транзита. Сколько можно уже ждать эти советские МиГи и Су из восточноевропейских стран? Иначе, единственный выход - перекрыть транзит газа по украинской ГТС и обрубить еще один канал получения денег для страны-бензоколонки", - написал украинский парламентарий.

Гончаренко возмутился тем, что Россия продолжает зарабатывать на продаже своего газа в Европу, несмотря на западные санкции и проведение спецоперации на Украине.

Как писал Ruposters, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр не исключил полного прекращения поставок российских энергоносителей в Европу из-за санкций, что нанесет серьезный удар экономике континента.

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По материалам: uposters.ru

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