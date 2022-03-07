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Виктория Боня рассказала, как из Европы сейчас стараются выжить русских

Виктория Боня рассказала, как из Европы сейчас стараются выжить русских

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня  рассказала поклонникам, какими способами пытаются избавиться от русских в Европе. Виктория Боня, последние пять лет постоянно живущая в Монако, рассказала, каково там сейчас приходится россиянам. Модель пожаловалась, что европейские власти начали активно выдворять осевших на Лазурном берегу русских. По словам Виктории, у граждан России замораживают банковские счета, лишают их документов и видов на жительство (резиденции) в Европе. «Я сейчас разговаривала с девочками, которые здесь живут, и они говорят, что у многих на юге Франции, например, в Монако, отнимают банковские счета и забирают документы, а потом звонят и говорят: «Мы вас лишаем резиденции». Вот так вот отсюда потихонечку выживают русскоязычное население», - сообщила Виктория на своей странице в Instagram. Боня подчеркнула, что такие случаи в Монако, где якобы процветает европейская демократия, практикуются еще с 2014 года, когда Крым перешел к России. Но именно сейчас репрессивные меры властей стали набирать обороты. Виктория призналась, что ей такого рода угрозы не страшны – ее дочь Анджелина-Летиция гражданка Монако, поэтому Боню не могут выслать с территории страны. Телеведущая продляет свой вид на жительство только раз в 10 лет. Ее дочь ходит в местную школу и имеет все права жительницы Европы.
Виктория Боня с дочерью Анжелиной «За меня не волнуйтесь, у меня здесь другая история. Дочка все-таки гражданка Монако», - объяснила Боня. Отец ее 9-летней дочери Алекс Смерфит живет в Монако, и модель не хочет увозить девочку далеко от него. С наследником ирландского миллиардера Виктория прожила семь лет, причем их совместная жизнь начиналась в России. Но официально свои отношения они так и не оформили. Боня и Смерфит разошлись в 2017 году, оставшись в хороших отношениях. Сейчас звезда «Дома-2» готовится к новой свадьбе. В январе телеведущая объявила о помолвке. Имени своего жениха Боня не раскрывает и только говорит, что он – не из России. Виктория рассказала, что знает своего избранника давно. Сначала они встречались, потом долгие годы дружили, но Боня никогда не воспринимала его как потенциального мужа. И вот теперь между ними проскочила искра.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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