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Владимир Соловьев лишился виллы в Италии

Владимир Соловьев лишился виллы в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев имел недвижимость в Италии на озере Комо, которую и арестовала итальянская гвардия. Сотрудники итальянской Финансовой гвардии арестовали виллы российского миллиардера Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Ранее они попали в санкционные списки ЕС в связи с военной спецоперацией на Украине. Как пишет издание La Repubblica, под арест попали две виллы Соловьева, которые находятся на озере Комо. Стоимость имущества проправительственного журналиста составляет примерно 8 млн евро. Соловьев прокомментировал журналистам «Инфо24» известие о конфискации своей недвижимости: «Если это правда, то вопросом будут заниматься адвокаты. Сейчас такая ситуация, что не до этого».
Владимир Соловьев Конфискована также вилла Усманова в Сардинии.Накануне в Италии также были арестованы две яхты: судно под названием Lady M, стоимость которого составляет 55 млн долларов, принадлежит Алексею Мордашову (Северсталь); яхта под названием Lena является собственностью Геннадия Тимченко (Новатэк). Ранее стало известно об аресте еще двух яхт: принадлежащей Алишеру Усманову мегаяхты Dilbar в Германии и судна, которое, предположительно, принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Аресты европейской собственности российских миллиардеров уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это квинтэссенция экономического бандитизма и покушение на святое право собственности. Оно ничем не обосновано: ни юридически, ни экономически, ни морально. Россия будет так или иначе противостоять этому экономическому бандитизму, выбирая те меры, которые будут лучшим образом соответствовать ее интересам», — заявил он на встрече с журналистами. Европейские страны и США ответили на военную спецоперацию на Украине санкциями в адрес российских олигархов и политиков, близких к правительству страны. В защиту Романа Абрамовича, однако, выступил израильский Музей холокоста, которому миллиардер ранее сделал щедрое пожертвование. С проблемами столкнулись и публичные люди из России, которые отказались высказаться против действий правительства — ранее иностранные театры разорвали отношения с оперной дивой Анной Нетребко, дирижером Валерием Гергиевым и пианистом Денисом Мацуевым.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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