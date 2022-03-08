14 раз, когда люди не осознавали, насколько ужасны их татуировки
Сегодня, 19:10
Не все татуировки одинаковы. В то время как некоторые из них ошеломляют и поражают людей своими художественными достоинствами, некоторые другие могут заставить людей задуматься, что же именно там произошло не так. Добро пожаловать в группу Facebook ‘That’s It, I’m Inkshaming’, сообщество из почти 243 тысяч участников, которые высмеивают «На самом деле плохие татуировки». И сегодня мы решили собрать несколько самых ужасных примеров.
1. Господи боже мой..
2. Надо было сделать это ниже и использовать его соски в качестве глаз
3. Мне вас жаль
4. Они выглядят как рабочие угольных заводов индустриальной эпохи
5. Вопрос.. Зачем??
6. Выглядит как Слендер мен около кольца в баскетбольной форме
7. Бедняжка хотела только силуэт собачьих ушей
8. Это что, Майкл Джексон?
9. Да как такое тату вообще можно было сделать?
10. Без комментариев
11. 6 пальцев, серьезно?
12. Тату мастер сказал, что он может сделать эффект акварели. Вот как это получилось
13. Будто рисунок 5-летнего ребенка
14. Простите но... эти волосы...
По материалам: Юмор