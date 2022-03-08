Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу

Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу
42-летняя певица Альбина Джанабаева рассказала о проблемах во время участия в шоу «Маска». Артистка интересные подробности шоу «Маска», которые остались за кадром. Певица призналась, что чувствовала себя в костюме крайне некомфортно. Жена Валерия Меладзе скрывалась на шоу под маской Павлина. Альбина покинула проект, хотя сама не ожидала такого поворота событий. У поп-звезды остались яркие впечатления от участия в проекте канала НТВ. «Думаю, все будут скучать по Павлину, им будет не хватать этой красоты. Жюри обсуждают артистов с юмором, местами колко, ведь они пытаются вывести Маску на какую-то реакцию. Им нужно, чтобы человек проявил себя», — заметила Джанабаева.
Альбина Джанабаева Она призналась, что на съемках артистам приходилось непросто - было очень сложно дышать в столь огромном костюме. «На одном из выступлений я даже ощутила небольшой приступ клаустрофобии, было неприятно. Павлиний хвост сделан из увесистой металлической конструкции, которая крепится к спине. Делать сложные телодвижения с ним было проблематично, и спина быстро уставала», — рассказала бывшая солистка группы «ВИА Гра». Артистка заверила, что ей доставляло много хлопот сделать так, чтобы ее родные ничего не знали об участии в проекте. Тем более что на момент съемок дочь Альбины была совсем маленькой. «Вот как объяснить мужу, родным, что я постоянно куда-то уезжаю, да еще и не на своей машине? У нас доченьке еще и года не исполнилось, я кормлю... Вопросов очень много было», — призналась Джанабаева в интервью «СтарХиту».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Отдельная версия GTA Online на Xbox Series X | S займет почти 100 Гб
Отдельная версия GTA Online на Xbox Series X | S займет почти 100 Гб
Разработчики Weird West показали больше 40 минут геймплея
Разработчики Weird West показали больше 40 минут геймплея
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу
Филипп Киркоров подрался с известной певицей
Филипп Киркоров подрался с известной певицей
Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Оксана Самойлова призналась, что таит на глазах
Оксана Самойлова призналась, что таит на глазах
Что нужно успеть сделать за Великий пост
Что нужно успеть сделать за Великий пост
Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite
Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite
The Gunk получил бесплатное обновление с фоторежимом
The Gunk получил бесплатное обновление с фоторежимом
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам
На этой неделе в Sea of Thieves стартует 6 сезон — студия Rare поделилась деталями
На этой неделе в Sea of Thieves стартует 6 сезон — студия Rare
Замок Максима Галкина готов купить богатый продюсер
Замок Максима Галкина готов купить богатый продюсер

Топ на сегодня

Сергей Светлаков пошутил над сбежавшими звездами
Сергей Светлаков пошутил над сбежавшими звездами
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в
Владимир Соловьев лишился виллы в Италии
Владимир Соловьев лишился виллы в Италии
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Настасья Самбурская показала, как выглядела в юности
Настасья Самбурская показала, как выглядела в юности

Еще по теме

Альбина Джанабаева показала на одном фото всех своих детей
Альбина Джанабаева рассказала о равняющихся на их отца Валерия Меладзе сыновьях
Альбина Джанабаева снялась обнаженной (фото)
Альбина Джанабаева показала забавный кадр с 17-летним сыном