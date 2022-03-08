Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу

42-летняя певица Альбина Джанабаева рассказала о проблемах во время участия в шоу «Маска». Артистка интересные подробности шоу «Маска», которые остались за кадром. Певица призналась, что чувствовала себя в костюме крайне некомфортно. Жена Валерия Меладзе скрывалась на шоу под маской Павлина. Альбина покинула проект, хотя сама не ожидала такого поворота событий. У поп-звезды остались яркие впечатления от участия в проекте канала НТВ. «Думаю, все будут скучать по Павлину, им будет не хватать этой красоты. Жюри обсуждают артистов с юмором, местами колко, ведь они пытаются вывести Маску на какую-то реакцию. Им нужно, чтобы человек проявил себя», — заметила Джанабаева.Альбина Джанабаева Она призналась, что на съемках артистам приходилось непросто - было очень сложно дышать в столь огромном костюме. «На одном из выступлений я даже ощутила небольшой приступ клаустрофобии, было неприятно. Павлиний хвост сделан из увесистой металлической конструкции, которая крепится к спине. Делать сложные телодвижения с ним было проблематично, и спина быстро уставала», — рассказала бывшая солистка группы «ВИА Гра». Артистка заверила, что ей доставляло много хлопот сделать так, чтобы ее родные ничего не знали об участии в проекте. Тем более что на момент съемок дочь Альбины была совсем маленькой. «Вот как объяснить мужу, родным, что я постоянно куда-то уезжаю, да еще и не на своей машине? У нас доченьке еще и года не исполнилось, я кормлю... Вопросов очень много было», — призналась Джанабаева в интервью «СтарХиту».