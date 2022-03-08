Александр Васильев объяснил, почему приостановили съемки "Модного приговора"

Вадим Карасев

63-летний Александр Васильев, находящийся в настоящее время в Париже, откровенно рассказал о судьбе популярного шоу Первого канала "Модный приговор".

Как отмечается, создатели "Модного приговора" приостановили как показ, так и съемки выпусков популярной передачи.

"Программу с производства не сняли. Но мы записали так много выпусков в запас, что их еще не показали. Я не сомневаюсь, что их покажут. Но когда откроют развлекательные программы на Первом, никто не знает. Сейчас зритель хочет смотреть новости", - рассказал Александр Васильев "Комсомольской правде".

На вопрос о том, когда начнутся съемки "Модного приговора", Александр Васильев заявил, что у создателей существуют в запасе новые выпуски программы, которых хватит на 2 недели.

"Чтобы снимать, нужно учитывать множество факторов. Во-первых, нужен бюджет. Во-вторых, надо знать, о чем мы будем снимать. Полагаю, вся западная риторика в нашей стране тоже будет неуместна. Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском... Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов", - отметил телеведущий.

По словам Васильева, в Париже он не ощущает сейчас на себе косых взглядов. "Я лично не чувствую, потому что свободно говорю по-французски, и у меня двойное гражданство. Но моих друзей последние события, конечно, коснулись - в некоторых странах к ним относятся очень пренебрежительно", - заявил телеведущий.[b][/b]



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