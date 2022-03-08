Анастасия Решетова потеряла кучу денег

Модель Анастасия Решетова призналась, что сильно погорела. Звезда пожаловалась на то, что лишилась огромной суммы из-за скачка валют. Теперь звезда намерена использовать свои накопления в России, чтобы не покупать доллары Анастасия Решетова уже давно занимается бизнесом. Разумеется, предпринимательство приносит звезде приличные доходы. Особенно выгодным вложением оказалось открытие салонов красоты и магазина нижнего белья. Однако и у звезды случаются финансовые проблемы. Так, из-за нескольких скачков валют, произошедших за последние дни, брюнетка потеряла огромную сумму. «Когда специально не меняла рубли, выжидая лучшего момента. В итоге на данный момент я потеряла 50% своего рублевого состояния. Теперь инвестировать только в России», — заявила Решетова.Анастасия Решетова И действительно, курс очень сильно изменился. Еще недавно доллар стоил около 75 рублей, а сейчас купить иностранную валюту уже можно за 105 рублей. На торгах Forex доллар сегодня пробил отметку в 153 рубля. При этом непонятно, когда ситуация стабилизируется. Что самое интересное, Решетова еще в конце февраля советовала подписчикам срочно обменять деньги на иностранную валюту. Вот только звезда решила не следовать собственным советам, рассчитывая увеличить доходы за счет нестабильного экономического положения. Сейчас модель проводит большую часть свободного времени за рубежом. В Россию Анастасия приезжает преимущественно по работе. Ходят слухи, что у нее давно появился влиятельный любовник-иностранец, который и обеспечивает бывшей избраннице Тимати роскошную жизнь.