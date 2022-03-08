Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Решетова потеряла кучу денег

Анастасия Решетова потеряла кучу денег
Модель Анастасия Решетова призналась, что сильно погорела. Звезда пожаловалась на то, что лишилась огромной суммы из-за скачка валют. Теперь звезда намерена использовать свои накопления в России, чтобы не покупать доллары Анастасия Решетова уже давно занимается бизнесом. Разумеется, предпринимательство приносит звезде приличные доходы. Особенно выгодным вложением оказалось открытие салонов красоты и магазина нижнего белья. Однако и у звезды случаются финансовые проблемы. Так, из-за нескольких скачков валют, произошедших за последние дни, брюнетка потеряла огромную сумму. «Когда специально не меняла рубли, выжидая лучшего момента. В итоге на данный момент я потеряла 50% своего рублевого состояния. Теперь инвестировать только в России», — заявила Решетова.
Анастасия Решетова И действительно, курс очень сильно изменился. Еще недавно доллар стоил около 75 рублей, а сейчас купить иностранную валюту уже можно за 105 рублей. На торгах Forex доллар сегодня пробил отметку в 153 рубля. При этом непонятно, когда ситуация стабилизируется. Что самое интересное, Решетова еще в конце февраля советовала подписчикам срочно обменять деньги на иностранную валюту. Вот только звезда решила не следовать собственным советам, рассчитывая увеличить доходы за счет нестабильного экономического положения. Сейчас модель проводит большую часть свободного времени за рубежом. В Россию Анастасия приезжает преимущественно по работе. Ходят слухи, что у нее давно появился влиятельный любовник-иностранец, который и обеспечивает бывшей избраннице Тимати роскошную жизнь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

МИД Китая потребовал от США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине
МИД Китая потребовал от США раскрыть информацию о биолабораториях на
Анастасия Решетова потеряла кучу денег
Анастасия Решетова потеряла кучу денег
Валерий Леонтьев сбежал из страны
Валерий Леонтьев сбежал из страны
Самый страшный мужской день в году: Приколы про 8 Марта, которые не оставят вас равнодушными
Самый страшный мужской день в году: Приколы про 8 Марта, которые не
Татьяна Лазарева заявила, что не собирается умирать на Украине
Татьяна Лазарева заявила, что не собирается умирать на Украине
Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы
Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы
Индивидуальный пошив пиджака: какому ателье стоит доверить работу
Индивидуальный пошив пиджака: какому ателье стоит доверить работу
GTA V для Xbox Series X | S будет продаваться со скидкой в 50% после релиза
GTA V для Xbox Series X | S будет продаваться со скидкой в 50% после
Космический экшен-хоррор Dolmen выходит в мае — представили новый трейлер
Космический экшен-хоррор Dolmen выходит в мае — представили новый
Отдельная версия GTA Online на Xbox Series X | S займет почти 100 Гб
Отдельная версия GTA Online на Xbox Series X | S займет почти 100 Гб
Разработчики Weird West показали больше 40 минут геймплея
Разработчики Weird West показали больше 40 минут геймплея
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу

Топ на сегодня

Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в
Валентин Юдашкин не сможет представить на Неделе моды в Париже новую коллекцию
Валентин Юдашкин не сможет представить на Неделе моды в Париже новую
Ольга Бузова дала повод думать, что она беременна
Ольга Бузова дала повод думать, что она беременна
В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу
В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу
Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы
Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы

Еще по теме

Анастасия Решетова сильно растолстела
Возлюбленная Тимати - Анастасия Решетова снялась в откровенной фотосессии
Анастасия Решетова отказалась от суперкара за рождение сына для Тимати
Анастасия Решетова едва не умерла на отдыхе