Bandai Namco анонсировала игру My Little Pony: A Maretime Bay Adventure





Японское игровое издательство Bandai Namco анонсировало новый проект, который планирует выпустить в этом году — игру My Little Pony: A Maretime Bay Adventure. Релиз проекта запланирован на 27 мая на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure — это красочный платформер в знаменитом мультяшном мире. Главным героем игры выступает Санни Старскаут, который должен спасти праздник, тогда как другие пони пытаются сорвать веселье. По геймплею игра напоминает классический платформер — ниже можно посмотреть его в трейлере.

Отмечается, что в My Little Pony: A Maretime Bay Adventure будет не только одиночная кампания, но и мультиплеер с мини-играми.

