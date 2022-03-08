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Безвозвратные потери РФ

Безвозвратные потери РФ
С 25 февраля враги потеряли в Украине 303 танка и 1036 боевых бронемашин, 120 артсистем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств ПВО, 474 авто развых видов и 60 цистерн с горючим, семь беспилотников оперативно-тактического уровня и три катера/корабля.

Вражеская авиация лишилась 48 самолетов и 80 вертолетов. Безвозвратные потери противника в живой силе превысили двенадцать тысяч единиц.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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