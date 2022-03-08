Бывший муж Насти Ивлеевой признался ей в любви и назвал ее женой

Элджей поздравил ведущую Настю Ивлееву с праздником. Элджей опубликовал фото Насти Ивлеевой, назвал ее супругой и написал о своих чувствах. Загадочная фотография вызвала бурю эмоций у поклонников. Неужели бывшие супруги дали второй шанс отношениям? Брак Элджея с Ивлеевой продержался три года. К слову, расстались они мирно, без упреков и скандалов. А чуть позже разделили имущество, большая часть которого отошла телеведущей «Орла и Решки». Причину разлада блогер не скрывала, говорила в СМИ, что оба разлюбили друг друга и решили дать друг другу свободу, при этом сохранив родственные чувства, похожие на любовь брата и сестры. Были и еще веские поводы для развода — разные темпы жизни, не пошли во благо отношениям. Настя отличается энергичностью, а Элджей же совсем другой по темпераменту — медлителен и не любит суеты.Элджей оставил трогательный пост Похоже, Элджей не может забыть экс-супругу. С момента официального развода прошел уже год. Не так давно артист уехал из России и получил гражданство Кипра. 27-летний исполнитель хита «Розовое вино» проводит время в обществе Моргенштерна, на его дубайской вилле. Вместе они закатывают вечеринки у бассейна, записывают треки. Настя же уже несколько дней отдыхает в своем родном Санкт-Петербурге с телеведущей трэвел-шоу Юлией Коваль. Подруги развлекаются на рок-концерте, ходят в ресторане и передвигаются по местному метро. Очевидно, бывшие супруги не рядом. Возможно, хип-хоп-артист просто выложил архивное фото Ивлеевой, чтобы в Международный женский день в очередной раз признаться в своих чувствах. Пусть и лаконично — главное суть. Кстати, публикацию Элджея блогер репостнула в своем микроблоге. А, может, не остыли чувства?