Что нужно успеть сделать за Великий пост

Вадим Карасев

Великий пост — самое важное время в году для каждого православного человека. В это время нужно успеть сделать несколько действительно серьезных и необходимых для сближения с Богом вещей.

Ранее мы уже рассказывали о трех самых важных запретах на Великий пост. Настало время ознакомиться с самыми актуальными задачами, которые стоят перед каждым из нас в этот сложный период.

Простить своих обидчиков

Наверняка вы помните о том, что последний день перед Великим постом — Прощеное воскресенье. В целом весь пост можно считать одним большим Прощеным воскресеньем. В это время человек должен стать похожим на Христа, на нашего Бога. Для этого необходимо ознакомиться с тем, как он вел себя на протяжении 33 лет своей жизни.

Самое первое, что приходит на ум- это его милосердие и всепрощение. Вам совсем не обязательно общаться с теми, кто вам не нравится, но в глубине своего сердца и в душе вам просто необходимо простить этих людей за предоставленные вам неудобства, за причиненную боль, за все плохое, что они сделали вам в прошлом. Да, это не так просто, как кажется, но это необходимо сделать до начала Пасхи. Нужно успеть победить к себе обиду и злобу, чтобы встречать самый светлый праздник года будучи также светлыми и чистыми от гневных мыслей.

Очиститься от своих грехов

Во-первых, необходимо загладить вину перед Господом. Для этого нужно понять свои ошибки, признать их и предельно честно попросить прощения. Можно сделать это молитвой, можно соблюдением поста, можно причащением и исповедью в храме божьем, а можно выбрать сразу все пути одновременно.

Не забывайте о том, что любой пост — это время смирения и очищения. Если вы не признаете, что были не правы, то не будет вам покоя в будущем. А неправы вы точно бываете, ведь никто из нас не идеален.

Помочь кому-то стать лучше

Это одна из самых сложных задач, которые только могут выставляться перед каждым из нас на Великий пост. Во время поста важно помочь кому-то из близких, друзей или знакомых стать лучшей версией себя. Это не значит, что нужно атеиста посвящать в веру, сомневающегося заставить покаяться во грехах и исповедаться. Нужно показать такому человеку живой пример того, что доброта сильнее черствости, а внимание к людям может быть бескорыстным.

Помогайте тем, кто нуждается в этом, если это сделает людей счастливыми. Делать это нужно с чистым сердцем, поэтому если в вашем окружении нет никого, кому понадобилась бы поддержка, такой человек обязательно появится.